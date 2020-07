Spari alla festa di diploma, un morto e 7 feriti

(Xinhua)

Una persona è rimasta uccisa ed altre sette ferite in una sparatoria avvenuta durante la festa di diploma in un parco di Philadelphia. La vittima era un ragazzo di 24 anni colpito alla schiena dall'uomo che ha esploso nove caricatori contro le circa 60 persone che stavano partecipando alla festa. Tra i feriti vi sono quattro adolescenti tra i 15 ed i 17 anni, tre maschi ed una ragazza.

La polizia non esclude che vi siano altre persone coinvolte nella sparatoria, dal momento che testimoni hanno parlato di tre uomini visti nel parcheggio vicino poco prima che l'aggressore iniziasse a sparare. Ora si sta dando la caccia al killer ed è stato chiesto a chiunque abbia informazioni a riguardo di farsi avanti. Ancora non si fanno supposizioni sulle motivazioni dell'attacco, ma la polizia specifica che al momento non sembra che sia stata provocata da una lite.