Aquaman a Venezia, vacanze in Italia per Jason Momoa

Jason Momoa e Lisa Bonet (Fotogramma)

Bicipiti scolpiti e addominali in primo piano, Jason Momoa sembra molto rilassato mentre si trova a bordo piscina in Italia. L'attore di Game of Thrones e Aquaman è infatti in vacanza con sua moglie, Lisa Bonet, a Venezia e gli scatti rubati di fan e ristoratori, alcuni pubblicati da Tmz, hanno mandato in fibrillazione i social.

La coppia è arrivata in Laguna per ritagliarsi una pausa di relax dopo un weekend impegnatissimo in Francia, dove si sono recati per il matrimonio della figlia di Lisa, Zoe Kravitz, con il 31enne Karl Glusman.

Ora che i suoi obblighi familiari sono finiti, sembra che il 39enne sia entrato in 'modalità vacanza' e in vero stile Aquaman, non è mai lontano dal suo elemento. In una foto si vede 'Drogo' che, con indosso solo un paio di pantaloncini neri che mettono in evidenza il suo fisico d'accaio, si tuffa in piscina. Quindi dopo essersi rinfrescato si gode un frutto con un asciugamano e i lunghi capelli bagnati sulle spalle.