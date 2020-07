Trump: "Cina e Europa giocano con moneta"

(Afp)

"Cina e Europa stanno giocando a manipolare in maniera massiccia la moneta e pompano denaro nei loro sistemi per competere con gli Stati Uniti. Dovremmo riequilibrare le cose o continueremo ad essere gli scemi che educatamente guardano mentre le altre nazioni continuano a fare i loro giochetti, come accade da anni". Donald Trump, su Twitter, torna a criticare la condotta di Cina e Europa che penalizzerebbe gli Stati Uniti.

Il presidente, nella consueta raffica mattutina di messaggi, si sofferma anche sulle imminenti celebrazioni per l'Independence Day. "Il nostro Saluto all'America il 4 luglio, al Lincoln Memorial, sarà davvero enorme. Sarà uno spettacolo indimenticabile", twitta ancora. "Abbiamo la più grande economia del mondo, abbiamo le più grandi forze armate di tutto il mondo. Non male!".

A chi critica lo spreco di soldi pubblici per l'evento, Trump replica: "Il costo del nostro grande Saluto all'America di domani sarà irrisorio rispetto al suo valore. Abbiamo gli aerei, i piloti, l'aeroporto di Andrews è dietro l'angolo. Ci serve solo il carburante. Abbiamo i carri armati e tutto il resto. I fuochi d'artificio vengono donati da due dei più grandi" produttori.