Trump: ''Senza di me, social media a picco"

(Afp)

"Senza di me, fallirebbero i Fake News Media e persino i social media". Donald Trump rivendica un ruolo assolutamente centrale nel panorama della comunicazione. "Un grande argomento oggi nel summit sui social media alla Casa Bianca saranno la tremenda disonestà, i pregiudizi, la discriminazione e la repressione compiute da alcune compagnia. Non lasceremo che la facciano franca ancora a lungo", scrive il presidente degli Stati Uniti in una serie di tweet.

"I Fake News Media resteranno in giro, ma per un periodo limitato. Non sono importanti o potenti come i social media. Hanno perso terribilmente credibilità da quel giorno a novembre 2016, quando io sono sceso dalla scala mobile con la persona che sarebbe diventata la vostra First Lady", aggiunge.

"Quando lascerò l'incarico tra 6, o 10 o 14 anni (sto scherzando)", dice ironizzando sull'ipotesi di rimanere in carica per 3 o 4 mandati, i fake news media "falliranno rapidamente per la mancanza di credibilità e per l'assenza di gradimento del pubblico. Ecco perché prima o poi mi sosterranno, in un modo o nell'altro", prosegue.

"Immaginate se aveste l'addormentato Joe Biden o la versione molto magra e nervosa di Pocahontas (Elizabeth Warren, ndr) come vostro presidente al posto di quello che avete ora, un vero genio stabile, così bello e intelligente. Mi dispiace dire che persino i social media sarebbero destinati a fallire con -finalmente- i Fake News Media", conclude.