Cina, morto ex premier Li Peng

(Afp)

Li Peng, premier cinese dal 1988 al 1998, è morto all'età di 90 anni. Lo riferiscono i media locali. L'agenzia Xinhua precisa che Li Peng è deceduto per una malattia alle 23.11 di lunedì. Li, in particolare, era in carica durante le proteste di piazza Tienanmen che vennero represse nel giugno del 1989. Dopo un decennio da premier, tra il 1998 e il 2003 ha ricoperto l'incarico di presidente del comitato permanente del Congresso nazionale del popolo.