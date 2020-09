Quasi due milioni in piazza a Hong Kong

(Afp)

Oltre 1,7 milioni di persone sono scese in piazza a Hong Kong per protestare contro la violenza della polizia: è quanto sostengono gli organizzatori del Civil Human Rights Front. Se le cifre fossero veritiere, si tratterebbe della seconda più imponente manifestazione di massa dopo quella del primo luglio scorso. Wong Yik Mo, uno dei leader di Civil Human Rights Front, ha sottolineato come le proteste - iniziate per contestare una controversa legge sull'estradizione poi ritirata - siano adesso diventate un movimento contro "la repressione in stile cinese condotta dalla polizia di Hong Kong".