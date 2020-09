Tusk 'promuove' Conte: "Esempio di lealtà in Europa"

Donald Tusk (Afp)

Riconoscimento di Donald Tusk a Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio europeo ha definito il premier dimissionario "uno dei migliori esempi di lealta' in Europa". "E' sempre difficile difendere gli interessi nazionali e trovare soluzioni europee ma su di lui posso dire soltanto cose positive", ha detto Tusk, in una conferenza stampa a Biarritz prima dell'inizio del vertice del G7.

"Spero Johnson non passi alla storia come mr no deal", ha detto invece riferendosi al premier britannico Boris Johnson. Tusk ha aggiunto che una Brexit senza accordo non è accettabile, ma l'Ue è pronta "ad ascoltare idee accettabili per tutti i paesi membri".

Capitolo rapporti commerciali: "Proteggerò i vini francesi con sincera determinazione. Se gli Stati Uniti imporranno dei dazi, allora l'Ue risponderà allo stesso modo", ha detto Tusk prospettando la risposta dell'Unione a eventuali dazi americani sui vini francesi, ipotizzati da Donald Trump dopo la web tax approvata dal Parlamento di Parigi.