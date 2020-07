Gilet gialli, scontri a Nantes: 35 fermati

(Afp)

Tornano in scena i gilet gialli francesi che oggi si sono dati appuntamento a Nantes per il '44esimo atto' del movimento di protesta partito lo scorso autunno. Secondo la polizia sono state circa 1900 le persone a rispondere all'appello, ma la situazione è presto degenerata per la presenza di "black block" che hanno iniziato a lanciare oggetti contro gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni. Sono 35 le persone che sono state fermate. Vi sarebbero poi almeno due feriti tra i manifestanti e quattro tra le forze dell'ordine.