Area 51, cosa sta succedendo?

(Afp)

I timori legati all'irruzione nell'Area 51 si sono rivelati infondati. Solo un centinaio di persone sono arrivate alla fine nella zona della misteriosa base militare americana, secondo quanto riporta sul proprio sito la 'Bbc', rispetto alle migliaia e migliaia che - lo scorso giugno - avevano risposto a un post su Facebook dedicato all'invasione della zona nel deserto del Nevada dove, secondo i complottisti, gli Usa nasconderebbero le prove dell'esistenza degli alieni.

Nonostante fosse stata poi annullata, i commenti sulla pagina 'Storm Area 51 - They Can't Stop Us All' lasciavano temere una forte presenza all'appuntamento del 20 settembre per andare a caccia di 'alieni'. Nessuno ha invece tentato di entrare nella base, riporta ancora la testata britannica: solo una persona è stata arrestata, per aver urinato vicino al cancello.