Muro Berlino, Trump: "Nessuna cortina può contenere volontà del popolo a libertà"

(Afp)

La caduta del Muro di Berlino "sia di lezioni per i regimi e i governanti oppressivi in tutto il mondo: nessuna Cortina di ferro può contenere la volontà di ferro di un popolo determinato a essere libero". E' quanto si legge in un messaggio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione del 30mo anniversario della caduta del Muro di Berlino. Messaggio nel quale Trump denuncia come, nonostante "la Guerra fredda sia finita da tempo, regimi tirannici nel mondo continuano a usare tattiche repressive del totalitarismo di stile sovietico, che hanno allungato un'ombra lunga e scura sulla storia".

"Gli Stati Uniti e i nostri partner e alleati - scrive ancora Trump - restano determinati nell'incrollabile impegno a far avanzare i principi di libertà individuale che hanno sostenuto la pace e una prosperità senza precedenti".

"In questo giorno del 1989 - continua il presidente americano - uomini e donne coraggiosi della Germania est ed ovest si unirono per abbattere un muro che era simbolo di oppressione e del fallimento del socialismo per oltre un quarto di secolo... Oggi ricordiamo quelli che morirono per mano dei regimi totalitari e ci impegniamo di nuovo ad assicurare un futuro più libero e più giusto".

Nel 30mo anniversario della caduta del Muro di Berlino, conclude Trump, "mi congratulo con il popolo tedesco per gli enormi progressi che hanno fatto per riunire il loro Paese e ricostruire l'ex Germania dell'est. Continueremo a lavorare con la Germania, per assicurare che la fiamma delle libertà bruci come simbolo di speranza e di opportunità per il mondo intero".