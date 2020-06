"Squalo morto per i turisti", il video

"Avete lasciato morire lo squalo". E' la denuncia di Arturo Islas Allende, attivista messicano, che sul proprio profilo Facebook pubblica il video relativo alla morte di uno squalo bianco nelle acque di Guadalupe. L'animale, come spiega Allende e come evidenzia il filmato, cerca di inserirsi nella gabbia che protegge un gruppo di turisti durante un'immersione. Lo squalo rimane incastrato, si ferisce e perde sangue senza che nessuno tra gli addetti intervenga. Per smentire le voci che hanno cercato di ridimensionare l'episodio, l'attivista ha pubblicato un video impressionante, che mostra il corpo senza vita dello squalo.