Soleimani, commozione e lacrime in tv/Video

Commozione e lacrime in tv, in Iran, per la notizia della morte del generale Qassem Soleimani. Sui social vengono diffusi estratti di un collegamento in cui uno speaker e un membro della Guardia rivoluzionaria, probabilmente un portavoce, si abbracciano. In studio, alle spalle del conduttore, campeggia un'enorme foto del generale.















רגעי הבכי של דובר משמרות המהפכה pic.twitter.com/3yBpyE7HZm — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 3, 2020