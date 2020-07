Trump: "Se Iran ci colpisce, risposta sarà sproporzionata"

(Afp)

"Se l'Iran dovesse colpire una persona o un obiettivo degli Stati Uniti, gli Stati Uniti risponderanno velocemente e in maniera completa, forse sproporzionata. Questo avvertimento non è necessario, me viene dato ugualmente". E' il tweet con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, chiarisce quale sarà la condotta di Washington in caso di azioni iraniane.