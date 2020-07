Meghan firma contratto con la Disney

(Fotogramma/Ipa)

Meghan Markle ha firmato un contratto come doppiatrice per la Disney, in cambio di una donazione a un'organizzazione che si occupa della salvaguardia degli elefanti. La duchessa del Sussex, riportano i media britannici, ha registrato il 'voiceover' prima della partenza insieme al principe Harry per il Canada, dove la coppia ha trascorso sei settimane in occasione del Natale e prima del recente annuncio riguardo il loro ruolo all'interno della Famiglia Reale britannica.

La donazione andrà a 'Elephants Without Borders', organizzazione ambientalista che combatte il bracconaggio. Secondo il Times, l'accordo con la Disney potrebbe essere un'indicazione dei futuri impegni di Meghan, che insieme al principe Harry potrebbe puntare a sfruttare il proprio status di celebrità per finanziare cause benefiche.

Intanto la Regina ha convocato un vertice di emergenza della famiglia reale lunedì prossimo nella residenza di Sandringham, a Norfolk, per discutere il futuro del Duca e della Duchessa del Sussex, dopo la clamorosa decisione del principe Harry e di Meghan Markle di rinunciare al ruolo di Reali per lasciare il Regno Unito e trasferirsi in Canada. Una mossa subito ribattezzata 'Megxit' dalla stampa britannica. Alll'incontro parteciperanno, insieme alla Regina, il principe Carlo, il principe William ed ovviamente Harry. Sarà la prima volta che i quattro si incontreranno insieme dopo lo scoppio della crisi dei Sussex. L'incontro viene descritto - si legge sul Guardian - come un'opportunità di discutere proposte, emerse durante una serie di consultazioni tra rappresentanti del Palazzo con rappresentanti dei governi britannico e canadese per stabilire come Meghan ed Harry potranno ritagliarsi il loro nuovo ruolo, da loro definito "progressivo" nell'annuncio bomba di mercoledì.