Harry e Meghan, la Regina convoca un vertice di famiglia

(Afp)

La Regina ha convocato un vertice di emergenza della famiglia reale lunedì prossimo nella residenza di Sandringham, a Norfolk, per discutere il futuro del Duca e della Duchessa del Sussex dopo la clamorosa decisione del principe Harry e di Meghan Markle di rinunciare al ruolo di Reali per lasciare il Regno Unito e trasferirsi in Canada. Una mossa subito ribattezzata 'Megxit' dalla stampa britannica.

Alll'incontro parteciperanno, insieme alla Regina, il principe Carlo, il principe William ed ovviamente Harry. Sarà la prima volta che i quattro si incontreranno insieme dopo lo scoppio della crisi dei Sussex.

L'incontro viene descritto - si legge sul Guardian - come un'opportunità di discutere proposte, emerse durante una serie di consultazioni tra rappresentanti del Palazzo con rappresentanti dei governi britannico e canadese per stabilire come Meghan ed Harry potranno ritagliarsi il loro nuovo ruolo, da loro definito "progressivo" nell'annuncio bomba di mercoledì.