Coronavirus, Nordcorea cancella maratona Pyongyang

(Fotogramma)

La Corea del Nord ha cancellato la maratona di Pyongyang in conseguenza dell'epidemia del Covid-19. I Tour Operator Young Pioneer e Koryo hanno reso noto di essere stati informati dalle controparti in Corea del nord della cancellazione "dovuta alla chiusura temporanea della frontiera nordcoreana e della situazione del virus Covid-19 in Cina e in tutta la regione". L'altra maratona prevista per settembre - aperta anche questa agli stranieri - è stata invece confermata.