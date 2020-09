Coronavirus, Usa: "No ai viaggi in Nord Italia"

(Afp)

Gli Stati Uniti consigliano di non viaggiare in Italia a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo ha detto in conferenza stampa il vice presidente americano Mike Pence, annunciando che l'allerta per i viaggi in specifiche regioni dell'Italia e in Corea del Sud è stata alzata "a livello 4", ovvero "non viaggiare". Ieri era stata posta a livello 3, ovvero "riconsiderare il viaggio".

"Il presidente ha dato istruzioni al Dipartimento di Stato di lavorare con i nostri alleati in Italia e in Corea del Sud per coordinare uno screening medico nei loro Paesi su qualsiasi individuo in arrivo negli Stati Uniti. Puntiamo a lavorare con loro in modo coordinato e collaborativo" ha detto Pence.