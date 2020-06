(Afp)

La Cina invierà oggi esperti e materiale medico in Italia. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri di Pechino. "Un gruppo di nove persone - ha dichiarato parlando con i giornalisti il portavoce Geng Shuang - con materiale per la terapia intensiva, prodotti di protezione medica e altri beni partirà oggi da Shanghai per Roma".