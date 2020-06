Coronavirus, in Germania 5 morti e oltre 2.400 casi

(Afp)

In Germania si registrano in totale cinque morti e oltre 2400 contagiati dal coronavirus. A loro si aggiunge un cittadino tedesco morto in Egitto. L'aggiornamento viene fornito dall'agenzia stampa tedesca Dpa sulla base dei dati forniti dai 16 Land tedeschi, ed è superiore a quello fornito dall'ente ufficiale tedesco, l'Istituto Koch di Berlino.

Il maggior numero di casi di Covid-19 si è verificato nel Nord Reno Westfalia, il land più popoloso, dove 900 persone sono state confermate positive. Seguono la Baviera con almeno 500 infettati e il vicino Baden Wuerttemberg con oltre 330.