Coronavirus, Bolsonaro: "Italia paese di vecchi, ecco perché muoiono"

(Afp)

"L'Italia sembra Copacabana, dove in ogni palazzo c'è un anziano o una coppia di vecchietti. Per questo sono molto fragili e muore tanta gente. Hanno altre malattie, ma dicono che muoiano per coronavirus". Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro si esprime così sull'emergenza coronavirus in Italia. "Non li uccide il coronavirus che arriva alla fine, quelle persone sono già debilitate", aggiunge Bolsonaro in una conferenza stampa, come riferiscono media brasiliani.