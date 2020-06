Coronavirus, positivo Nobel per la pace Ahtisaari

Afp

E' risultato positivo al coronavirus l'82enne Martii Ahtisaari, ex presidente della Finlandia e premio Nobel per la Pace. Lo ha annunciato una nota della presidenza finlandese secondo la quale Ahtisaari, positivo da ieri, "sta bene date le circostanze".

Presidente della Finlandia dal 1994 al 2000, Ahtisaari ricevette nel 2008 il premio Nobel per la Pace per il suo impegno a favore delle soluzioni dei conflitti e per il suo ruolo di mediatore in Indonesia, Namibia, Irlanda del Nord e nei Balcani. Sabato era risultata positiva sua moglie Eeva, di 83 anni. Ci sono ufficialmente 700 casi di coronavirus registrati in Finlandia, dove la pandemia ha provocato ufficialmente un morto.