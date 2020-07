Coronavirus, Macron a Trump: "Nei prossimi giorni nuova forte iniziativa"

(Fotogramma/Ipa)

In risposta alla crisi del coronavirus "stiamo preparando con altri Paesi una nuova forte iniziativa nei prossimi giorni". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron su twitter, dando notizia di "una discussione molto positiva" con il presidente americano Donald Trump. La Casa Bianca, dal canto suo, riferendo della telefonata, ha detto che i due presidenti "hanno discusso degli ultimi sforzi nella lotta contro il coronavirus ed i suoi effetti economici". Trump e Macron "hanno concordato sull'importanza di una stretta cooperazione attraverso il G7, il G20 ed il P5 per aiutare le organizzazioni multilaterali, comprese l'Oms, l'Fmi e la Banca mondiale per eliminare rapidamente la pandemia e minimizzare il suo impatto economico".