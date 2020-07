Coronavirus, in Spagna 832 nuovi decessi in un giorno

(Afp)

Sono stati registrati in Spagna 832 nuovi decessi a causa del nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore. E' il numero più alto registrato in un singolo giorno dall'inizio dell'epidemia, dopo il già pesante bilancio di ieri, con 769 morti. Sono morte nel paese dopo aver contratto il Covid-19 un totale di 5.690 persone. Il numero dei contagi confermati è di 72.248, 8.100 più di ieri. Il ministero della sanità ha reso noto che sono guarite in tutto 12.285 persone.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato un inasprimento delle misure di confinamento anti coronavirus. A partire da lunedì e per i prossimi 15 giorni tutti i lavoratori non essenziali dovranno rimanere a casa, ha affermato. Gli impiegati saranno in permesso retribuito.