Coronavirus, "consigliere Trump avvisò a gennaio su rischi epidemia"

Afp

Alla fine di gennaio, quando si incominciò a capire la portata dell'epidemia del nuovo coronavirus in Cina, il consigliere economico di Donald Trump fece circolare alla Casa Bianca un memo in cui avvisava del rischio che l'epidemia, una volta raggiunti gli Stati Uniti, potesse provocare mezzo milione di vittime e perdite per 6mila miliardi di dollari. E' quanto rivela Axios che ha ottenuto una copia del memo dell'economista americano datato 29 gennaio ed indirizzato al Consiglio Nazionale di Sicurezza. Il sito rivela che l'economista alla fine di febbraio, esattamente il 23 febbraio, scrisse un secondo memo, questa volta indirizzato direttamente al presidente, dai toni ancora più allarmisti in cui stimava che fino a due milioni di americani sarebbero potuti morire a causa del virus e 100 milioni rimanere infettati. I due memo sono stati fatti circolare all'interno della Casa Bianca ed inviati a diverse agenzie.

Nel primo memo si chiedeva che si imponesse "un immediato divieto di viaggi con la Cina", misura poi adottata da Trump, e si raccomandava di avviare subito negoziati con il Congresso per azioni di sostegno all'economia. "Questo non è il momento di fare economie o trattative prolungate con Capitol Hill", recita il documento.

Ed anche questo consiglio sembra essere stato recepito da Trump che però per molte settimane in pubblico non ha condiviso l'allarmismo espresso da Navarro nel memo. Se si pensa che il 30 gennaio diceva che "tutto questo finirà bene per noi" parlando del coronavirus e il 24 febbraio twittava che "tutto è sotto controllo" e che il mercato "comincia a sembrarmi molto positivo".

Un alto funzionario dell'amministrazione, anzi, descrive come le parole di Navarro furono accolte con scetticismo alla luce delle note posizioni anti cinesi del consigliere commerciale: "il memo di gennaio mi sembrò un tentativo allarmista di portare l'attenzione sull'agenda anti Cina di Peter presentando una serie artificiosamente limitata di opzioni di misure".

A difendere Navarro interviene Steve Bannon, l'ex stratega della Casa Bianca, che definisce il memo "profetico" e si scaglia contro "l'ingenuità, l'arroganza e l'ignoranza" dei consiglieri della Casa Bianca che "hanno messo il Paese ed il mondo in pericolo" marginalizzando Navarro e le sue previsioni. In particolare nel secondo memo, Navarro stimava che per l'epidemia, di una durata tra i 4 ed i sei mesi, sarebbero state necessarie almeno un miliardo di mascherine, 11mila ventilarori e 25mila respiratori elettrici".