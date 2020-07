Coronavirus, Olanda: "Siamo e resteremo contrari a eurobond"

(Afp)

"Siamo e resteremo contrari agli eurobond". Wopke Hoekstra, ministro delle Finanze olandese, con una serie di tweet fa il punto dopo l'accordo raggiunto dall'Eurogruppo sulle misure da adottare per affrontare la crisi coronavirus. "Dopo lunghi e intensi colloqui negli ultimi due giorni, l'Eurogruppo è arrivato oggi ad una conclusione positiva", dice. "Abbiamo raggiunto importanti intese per l'Europa e per i Paesi Bassi per affrontare la crisi", aggiunge. "Abbiamo messo sul tavolo un pacchetto complessivo che aiuterà i paesi a sostenere le spese mediche, aiuterà le aziende e i nostri lavoratori. Alle giuste condizioni, aiuterà anche a costruire le nostre economie a lungo termine", prosegue. "Il Mes può garantire aiuto finanziario ai paesi senza condizioni per le spese mediche. Sarà disponibile anche per un sostegno economico, ma con condizioni. E' corretto e ragionevole", afferma. "Siamo e resteremo contrari agli eurobond. Pensiamo che questa idea non aiuti l'Europa o i Paesi Bassi sul lungo termine".