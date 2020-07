Coronavirus, in Svizzera superati 1000 morti

Afp

Continua a salire il numero di casi di Covid-19 confermati in Svizzera: sono 592 in più in 24 ore, per un totale di 24.900. Secondo l'ultimo bilancio dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) ci sono stati finora 831 decessi, 26 in più rispetto a ieri. Secondo i calcoli dell'agenzia Keystone-ATS, basati sui dati disponibili sui siti web cantonali, oggi a mezzogiorno si è arrivati a 1011 morti.

Negli ultimi due giorni, il numero di nuovi casi positivi era già sceso a 785 e a 734. La Svizzera continua comunque ad avere una delle più alte incidenze di infezioni in Europa, con 290 casi per 100.000 abitanti. Finora circa 190.000 persone sono state sottoposte al test e il 15% sono risultate positive, secondo l'Ufsp. A livello cantonale il Ticino continua ad essere tra i cantoni più colpiti: stamattina sono stati raggiunti 2.818 casi e 229 morti. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati segnalati 42 nuovi casi e due persone hanno perso la vita a causa del virus. Se si guarda però il numero di persone contagiate ogni 100.000 abitanti, Ginevra (806 casi) ha superato il Ticino (793), seguono Vaud (591,8) e Basilea Città (518,1).

Per quanto riguarda il sesso, gli uomini mostrano una maggiore vulnerabilità al virus e rappresentano quasi due terzi (61%) dei decessi, contro il 39% tra le donne, secondo i dati dell'Ufsp. L'età di coloro che sono morti variava dai 31 ai 101 anni, con un'età media (la metà aveva un'età inferiore, l'altro 50% era più anziano) di 84 anni. Delle 803 persone decedute per le quali i dati sono completi, il 97% aveva almeno una patologia preesistente. Nella maggior parte dei casi si trattava di ipertensione arteriosa (nel 64% dei decessi), davanti alle malattie cardiovascolari (55%) e al diabete (28%).