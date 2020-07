La fidanzata di Johnson: "Abbiamo vissuto momenti molto bui"

(Fotogramma/Ipa)

Carrie Symonds, la fidanzata di Boris Johnson, rivela che vi sono stati "dei momenti veramente molto bui la scorsa settimana" nei giorni in cui il premier britannico ha combattuto contro il coronavirus. "Il mio cuore è con tutti quelli in situazioni simili, terribilmente preoccupati per i loro cari", aggiunge in una serie di tweet. "Ringrazio anche ognuno di voi che avete mandato messaggi di solidarietà - conclude - oggi mi sento incredibilmente fortunata".