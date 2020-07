Coronavirus, mille morti in Africa

(Afp)

Sono più di mille le persone morte per coronavirus nel continente africano e circa ventimila i contagiati, in 52 Paesi su 54. Oltre 50% in più i casi confermati nell'ultima settimana, mentre il numero dei decessi è aumentato del 60%. "E' evidente che c’è una difficoltà a operare una seria diagnosi - spiega a Vatican news padre Giulio Albanese, direttore delle riviste missionarie della Cei -. In un continente in cui sono già presenti malattie molto gravi come malaria, Aids e tubercolosi e spesso può risultare difficile distinguere il coronavirus. Un'altra spiegazione che viene data, è quella dell'età. Nell'Africa subsahariana oltre il 60% della popolazione ha meno di 25 anni".