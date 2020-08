Johnson: "Amaro rimpianto per anziani morti in case riposo"

(Afp)

"Amaro rimpianto" per le tante morti avvenute nelle case di riposo per anziani travolte, come in altri Paesi, dall'epidemia di Covid-19. Sono le parole di Boris Johnson, tornato oggi alla Camera dei Comuni per il tradizionale question time del mercoledì, dopo la lunga assenza dovuta alla sua malattia legata al coronavirus. Al premier, accolto dalle congratulazioni dello speaker Lindsay Hoyle e di maggioranza e opposizioni per la sua guarigione e la nuova paternità, non sono però state risparmiate le accuse per la gestione della crisi.

Su tutte, quelle del nuovo leader laburista Keir Starmer, che guardando al bilancio delle vittime del coronavirus nel Regno Unito, il più grave d'Europa, ha chiesto al premier "come è possibile che si sia arrivati a questo?", ricordando che appena due settimane fa il governo aveva parlato di "apparente successo" nella gestione dell'emergenza.

Difendendo l'azione finora svolta dall'esecutivo, Johnson ha indicato come nuovo obiettivo quello di "200mila test al giorno" entro la fine del mese. Il premier ha anche anticipato che domenica verranno annunciate alcune misure per un allentamento della fase di lockdown che dovrebbero entrare in vigore a partire da lunedì.