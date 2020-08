Coronavirus, negli Usa oltre 2mila morti in 24 ore

(Foto Afp)

Sono più di duemila le persone che sono morte per complicanze legate al coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la Johns Hopkins University, parlando di 2.073 vittime in un giorno, per un totale di 73.431.

Sono invece 1.228.603 le persone contagiate dal Covid-19 negli Usa. Lo Stato maggiormente colpito è quello di New York, con 25.623 morti. Segue il New Jersey con 8.549 vittime causate dal coronavirus.

Oltre 263mila morti nel mondo