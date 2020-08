Coronavirus, Kim si congratula con Xi per gestione emergenza

(Afp)

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato un messaggio di congratulazioni al presidente cinese, Xi Jinping, elogiando come le autorità di Pechino siano riuscite a fermare l'epidemia di coronavirus. Lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana 'Yonhap', mentre nelle ultime 24 ore in Cina si è registrato un solo caso di Covid-19.

Secondo l'agenzia, nel suo messaggio Kim "si è congratulato con lui (Xi, ndr), apprezzando molto il fatto che stia cogliendo una chance di vittoria nella guerra contro un'epidemia senza precedenti".

Il leader di Pyongyang ha quindi augurato buona salute a Xi, esprimendo la convinzione che "il partito e il popolo cinesi cementeranno i successi ottenuti finora e li amplieranno costantemente fino alla vittoria finale sotto la saggia guida di Xi Jinping". La 'Yonhap' non ha chiarito come il messaggio sia stato consegnato al presidente cinese.

E' la seconda volta che Kim invia un messaggio a Xi in merito al coronavirus dopo quello del gennaio scorso. La scorsa settimana, Kim Jong-un è riapparso per la prima volta in pubblico dopo 20 giorni di assenza durante i quali erano circolate insistentemente voci sulle sue condizioni di salute.