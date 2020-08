Russia, atterraggio emergenza elicottero aeronautica: 3 morti

Xinhua

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che tre persone sono morte in un atterraggio di emergenza di un elicottero dell'aeronautica militare vicino alla capitale Mosca. "Il 19 maggio, intorno alle 20:00 ora locale, un'emergenza dell'elicottero Mi-8 dell'aeronautica russa è stato costretto ad atterrare in un'area deserta mentre svolgeva un volo di addestramento", hanno comunicato le autorità in un comunicato che spiega che l'incidente è avvenuto a circa 20 chilometri dalla città di Klin, nella provincia di Mosca. A seguito dell'atterraggio di emergenza, le tre persone che componevano l'equipaggio dell'elicottero sono morte "a causa delle ferite riportate", hanno riferito le autorità. Secondo i dati preliminari, un problema tecnico avrebbe potuto causare l'incidente. Alcune fonti hanno confermato all'agenzia di stampa Sputnik che non ci sono sopravvissuti.