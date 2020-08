Coronavirus India, quasi 7mila casi in un giorno

(Afp)

Sono più di quattromila le persone che hanno perso la vita in India per complicanze legate al coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, parlando di 4.021 morti per cause collegate al Covid-19, 154 in un solo giorno, e di 138.845 contagiati, 6.977 in più rispetto a ieri. Si tratta dell'aumento di contagi in 24 ore più elevato da quando la pandemia ha raggiunto l'India.

Nonostante i dati diffusi dal ministero della Sanità, il ministrok dell'Aviazione civile di Nuova Delhi, Hardeep Singh Puri, ha confermato su Twitter che da oggi riprendono i collegamenti aerei interni.