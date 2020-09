Coronavirus, India supera la Cina per numero di morti

(Afp)

In India sono state raggiunte le 4.706 vittime per coronavirus, più di quante siano state confermate in Cina (qui 4.634), 175 in più rispetto a ieri. E' quanto si legge nel bollettino diramato dalle autorità sanitarie indiane, mentre è salito a 165.799 il totale delle persone contagiate. Nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento record di casi di Covid-19 in India, 7.467 in più rispetto a ieri, ovvero il dato più alto di contagi confermati in un solo giorno nel Paese.

Gli stati maggiormente colpiti sono quello del Maharashtra, del Tamil Nadu e della capitale Nuova Delhi, che contano rispettivamente 59.546, 19.372 e 16.281 positivi. Anche per numero di decessi al primo posto c'è il Maharashtra, con 1.982 morti, seguito dal Gujarat con 960 e dal Madhya Pradesh con 321. A marzo il governo del premier Narendra Modi ha imposto il lockdown per i 1,3 milioni di abitanti in India, allentando però le restrizioni nelle ultime settimane in nome della ripresa economica.