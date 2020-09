Floyd, Trump: "A Washington molta meno folla del previsto"

(Afp)

"Molta meno folla a Washington del previsto". Così Donald Trump su Twitter ha commentato la grande manifestazione che ha visto migliaia di persone marciare per le vie della capitale Usa e davanti alla Casa Bianca contro la violenza della polizia contro gli afroamericani, dopo la morte di George Floyd.

Il presidente americano ha quindi ringraziato la Guardia nazionale, il Secret Service e la polizia del District of Columbia per il loro "fantastico lavoro". E in un altro post ha lanciato l'ennesimo attacco ad alcuni media che "stanno facendo tutto il possibile per 'infiammare' la folla". "Fortunatamente hanno un pubblico molto piccolo!", ha scritto Trump,

Trump, chiuso in una Casa Bianca blindatissima, aveva rotto il silenzio nella tarda serata di ieri, nel pieno della manifestazione, affidando sempre a twitter un secco messaggio di tre parole: "Law and order!", "Legalità e ordine!".