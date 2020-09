Oms: "No speculazioni su inizio pandemia a Wuhan"

(Foto Afp)

"Lavoriamo tenendo conto di tutte le fonti di informazioni e tutte sono importanti, ma dobbiamo fare attenzione a non speculare troppo, facendo salti" mentali "prematuri". E' l'inivito di Michael Ryan, capo del programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), rispondendo a una domanda dei giornalisti in conferenza stampa a Ginevra sullo studio Usa, secondo il quale il coronavirus potrebbe essersi diffuso in Cina ben prima di quanto comunicato, dal momento che i satelliti hanno rilevato un aumento del traffico nei parcheggi dell'ospedale di Wuhan da ottobre.

"Saremo molto felici di seguire con il team che ha svolto questo lavoro e vedere come è stato condotto studio e quali sono le implicazioni. I nostri team trascorrono davvero tanto tempo ad esaminare tutte le informazioni scientifiche provenienti da tutto il mondo, e continueremo ad esaminare ogni fonte di informazione. Ma invitiamo a fermare le speculazioni basate su quanto emerso dallo studio", ha detto l'esperto.