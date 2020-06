Mogadiscio, kamikaze davanti a base turca: 2 morti

Immagine di repertorio (Afp)

Sono due civili le vittime dell'esplosione che stamani ha riportato il terrore nella capitale somala Mogadiscio davanti alla più grande base militare turca all'estero. Lo riferisce l'agenzia ufficiale turca Anadolu. Secondo la ricostruzione di un portavoce del governo somalo, Ismail Mukhtar Oronjo, l'esplosione è avvenuta quando gli agenti incaricati della sicurezza della base hanno aperto il fuoco contro l'attentatore che stava cercando di entrare nella base.

"Voleva spacciarsi per una recluta dell'accademia militare turco-somala, ma gli hanno sparato e l'esplosione è avvenuta fuori dalla base", ha detto alla Anadolu. Il portavoce ha confermato che non ci sono morti né feriti fra i soldati somali e fra i cittadini turchi. L'attacco, che ha fatto in tutto tre morti compreso l'attentatore, non è stato sinora rivendicato.