E' morto Coulibaly, premier Costa d'Avorio

(Afp)

Amadou Gon Coulibaly, premier della Costa d'Avorio e candidato alla presidenza, è morto a 61 anni. Il decesso del primo ministro è stato confermato dal presidente Alassane Ouattara, che non si è espresso sulle cause della morte. In un comunicato, Ouattara ha manifestato ''profondo dolore'', spiegando che Gon Coulibaly è deceduto dopo aver partecipato al consiglio dei ministri nel Palazzo della Presidenza. Il premier era rientrato nel paese il 2 luglio, dopo 2 mesi trascorsi in Francia per sottoporsi ad una serie di esami.