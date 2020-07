Trump per la prima volta in pubblico con la mascherina

Afp

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso in pubblico ieri indossando per la prima volta una mascherina dopo lunghe resistenze, proprio nel giorno in cui gli Usa hanno segnato il record di nuovi contagi da coronavirus in un solo giorno arrivando a quasi 66.600 nuovi casi. L'inquilino della Casa Bianca ha indossato la mascherina durante una visita al Walter Reed National Military Medical Center nel Maryland. "Non sono mai stato contro le mascherine, ma credo che si debbano valutare tempo e luogo", ha detto Trump prima di lasciare la Casa Bianca per la visita.

La foto del Presidente è arrivata quando numerosi Stati hanno registrato un aumento di nuovi casi, con ricoveri ospedalieri e morti in crescita, in un momento in cui altre nazioni stanno riuscendo a contenere nuovi focolai. La Florida, uno degli stati che vede picchi acuti, ha riportato ieri più di 10.000 casi in un giorno e 93 nuovi decessi. Anche in Texas sono stati registrati più di 10.000 contagi in 24 ore, dato mai così alto, e la Georgia ha superato il proprio record di nuove infezioni con oltre 4.000 casi in un solo giorno.