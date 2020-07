Vaticano-Cina, "rumors su incontro delegazioni"

Fotogramma

"Diverse voci insistenti, ma nessuna ufficiale, dicono che entro la fine di luglio si incontreranno a Roma le delegazioni vaticana e cinese per rivedere e studiare il possibile rinnovo dell’Accordo provvisorio sulle nomine dei vescovi, firmato il 22 settembre 2018, che scadeva dopo due anni". Lo riporta AsiaNews. "Da parte vaticana - spiega l’agenzia di padre Bernardo Cervellera - vi sono stati diversi messaggi di personalità che in modo anonimo o pubblico sperano in un rinnovo. Da parte di Pechino finora vi è stato silenzio". Dalla Chiesa in Cina, AsiaNews sta ricevendo diverse testimonianze e valutazioni sull’Accordo: "La prima è quella da parte di Li Ruohan (uno pseudonimo), che è uno studioso del nord della Cina. Per Li Ruohan, gli ‘entusiasti’ del dialogo fra Pechino e Santa Sede, dovrebbero ricordare l’insegnamento di Pio XI e di Giovanni Paolo II ("Non abbiate alcuna illusione sul comunismo")".