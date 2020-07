Usa, si finge fattorino e uccide figlio di una giudice

Immagine di repertorio (Afp)

Un uomo armato, travestito da fattorino, si è presentato di fronte alla porta di casa di Esther Sales, giudice federale in New Jersey, aprendo il fuoco e uccidendo il figlio ventenne che era andato ad aprire. Anche il marito della giudice, Mark Anderl, che è un avvocato penalista, è rimasto ferito. La giudice, che si trovava in casa, è rimasta illesa. Dopo aver sparato ai due uomini, l'aggressore si è dato alla fuga.

"Fbi sta indagando la sparatoria avvenuta nella casa della giudice Esther Salas", ha reso noto il bureau precisando che si sta indagando un sospetto insieme alla polizia locale. Salas, che ha 51 anni, è stata nominata da Barack Obama nel 2011 nella corte distrettuale del New Jersey come prima giudice ispanica dello stato.