Bielorussia, numerosi arresti tra attivisti anti Lukashenko

(Fotogramma)

Le forze di sicurezza bielorusse hanno effettuato numerosi arresti tra gli organizzatori delle proteste scoppiate dopo le elezioni che domenica hanno consegnato la vittoria al presidente uscente Alexander Lukashenko. A riferirne sono stati i media locali, dopo la terza notte di repressione delle dimostrazioni antigovernative.

Secondo l'agenzia statale BelTA uno degli organizzatori delle contestazioni aveva preso in affitto una stanza del Belarus Hotel per farne un centro di coordinamento delle proteste. Un'accusa che non è stata verificata indipendentemente, né confermata da immagini o altre prove. Le autorità bielorusse avevano parlato di circa 3mila arresti tra i manifestanti dopo le elezioni di domenica.