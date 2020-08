Trump: "Non comprate pneumatici Goodyear"

Foto AFP

Il presidente americano Donald Trump si scaglia contro il colosso di pneumatici Goodyear, invitando i consumatori al boicottaggio. L'insolito appello arriva dopo notizie sui media di un divieto per i dipendenti della compagnia di indossare al lavoro i caratteristici cappellini rossi della campagna per la rielezione di Trump, con lo slogan 'make America great again'' (Maga).

"Non comprate pneumatici Goodyear. Hanno annunciato un bando ai cappellini Maga. Comprate pneumatici migliori ad un prezzo inferiore", si legge in un tweet del presidente. L'appello al boicottaggio nasce da una notizia ripresa da un'emittente locale affiliata alla Nbc, secondo la quale in un corso di aggiornamento per i dipendenti sarebbe stata mostrata una 'slide' nella quale si spiega che gli slogan antirazzisti di Black Lives matters sono ammessi, ma non quelli a favore di Trump e della polizia.

La compagnia ha confermato di non ammettere propaganda politica sul lavoro, sottolineando il suo sostegno sia alla parità razziale che alla polizia. La Goodyear ha poi negato di aver approvato la slide né di averla usata per i corsi ai dipendenti sul rispetto della diversità. Il tweet ha provocato una perdita in borsa per la Goodyear, poi rientrata. Il colosso dei pneumatici ha il suo quartier generale in Ohio, uno stato in bilico alle elezioni di novembre.