Tiffany Trump: "Mio padre è pronto a tutto per l'America"

(Fotogramma)

Un voto per Donald Trump è un voto per sostenere gli ideali americani. Lo ha sottolineato Tiffany Trump, 26enne figlia del presidente, nel suo discorso alla seconda giornata della convention repubblicana. "Mio padre è l'unica persona che sfida l'establishment, la burocrazia radicata, le grandi case farmaceutiche ed i monopoli dei media per garantire che le libertà costituzionali degli americani siano rispettate e che la giustizia e la verità prevalgano", ha dichiarato la figlia del presidente.

"Mio padre non scappa dalle sfide - anche di fronte all'odio totale - perché combattere per l'America è qualcosa per cui sacrificherebbe ogni cosa. Fa grandi sogni per il nostro Paese ed è implacabile nel realizzarli", ha aggiunto.

"Vedete, Make America Great Again non è uno slogan per mio padre, è ciò che lo spinge a mantenere la sua promessa di fare ciò che è giusto per i cittadini americani", ha concluso Tiffany.