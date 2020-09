Egitto, liberato italiano fermato al Cairo

(Fotogramma/Ipa)

Calogero Nicolas Valenza, il connazionale fermato qualche giorno fa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, è stato liberato oggi grazie al lavoro dell'Ambasciata italiana ed alla collaborazione delle autorità egiziane. E' quanto confermano fonti della Farnesina

"Per noi finisce un incubo. Dopo giorni di attesa, trascorsi in grande apprensione è arrivata questa bellissima notizia. Adesso che è in Italia siamo molto più tranquilli", ha affermato all’Adnkronos Davide, il fratello del 27enne di Gela (Caltanissetta). Il ragazzo è atterrato a Roma stanotte, liberato grazie al lavoro dell'Ambasciata italiana e alla collaborazione delle autorità egiziane.

Il padre che si trovava per lavoro a Milano si è subito messo in viaggio per riabbracciarlo. Nicolas era stato fermato al suo arrivo all'aeroporto del Cairo lo scorso 20 agosto perché sospettato di essere coinvolto in un traffico internazionale di droga. In Egitto il giovane era arrivato con un volo proveniente dalla Spagna, dove da quattro anni si è trasferito per lavorare come Pr.

A lui si era arrivati nell’ambito di un’indagine su un traffico di droga che vede coinvolti ragazzi di diverse nazionalità tra cui un italiano. Proprio i contatti telefonici e su whatsapp con il connazionale avrebbero messo nei guai il 27enne. Già nei giorni immediatamente seguenti all’arresto, però