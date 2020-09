Covid, Biden: "Trump ha consapevolmente mentito"

Afp

"Ha consapevolmente e volontariamente mentito per un mese sulla minaccia posta al Paese" dal coronavirus. Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, commenta così le rivelazioni dell'ultimo libro di Bob Woodward, secondo cui Donald Trump era al corrente della pericolosità del virus, ma l'ha minimizzata. "Aveva le informazioni - ha detto Biden parlando durante un evento elettorale in Michigan - Sapeva quanto fosse pericoloso e mentre questa malattia mortale dilagava nel nostro Paese, lui mancava di proposito di fare il suo lavoro. Ha tradito il popolo americano".

Non solo, ha attaccato ancora il candidato democratico: "Il suo fallimento è costato milioni di vite e ha mandato in recessione la nostra economia. Questa è una recessione creata dalla negligenza di Donald Trump, che è inadatto per questo incarico".