Trump: "Vado in ospedale ma sto molto bene"

"Voglio ringraziare tutti per l'incredibile sostegno. Vado al Walter Reed Hospital, sto molto bene. Ma faremo in modo di accertarci che tutto vada per il meglio. La First Lady sta molto bene. Grazie di cuore, apprezzo davvero. Non lo dimenticherò mai". Sono le parole del presidente Donald Trump in un breve video pubblicato su Twitter. Trump, positivo al coronavirus, trascorrerà alcuni giorni nell'ospedale militare. Il video è stato il primo contenuto twittato dal presidente dopo la diagnosi.