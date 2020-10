New York, lockdown per 9 quartieri

(Afp)

New York City si prepara a chiudere scuole, servizi di ristorazione e attività commerciali in nove quartieri di Brooklyn e Queens che stanno subendo un aumento dei casi di Covid-19. Ad annunciarlo è stato oggi il il sindaco Bill de Blasio. La chiusura, che segna un'inversione significativa nel processo di riapertura della città durato mesi, inizierà mercoledì in attesa dell'approvazione dello Stato, ha spiegato il primo cittadino. Il piano è "riavvolgere, tornare indietro, affrontare i problemi utilizzando gli strumenti che sappiamo lavorare", ha detto il sindaco in una conferenza stampa. Le nove aree sono: Edgemere / Far Rockaway, Borough Park, Gravesend / Homecrest, Midwood, Bensonhurst / Mapleton, Flatlands / Midwood, Gerritsen Beach / Homecrest / Sheepshead Bay, Kew Gardens e Kew Gardens Hills Promenade.

Queste nove aree hanno avuto tassi di infezione da Covid del 3% o più negli ultimi sette giorni. La città sta monitorando altri 11 codici postali in cui i numeri di infezione hanno fornito motivo di "preoccupazione", ha detto il sindaco. "Non ci deve essere una seconda ondata", ha detto De Blasio secondo il quale "assolutamente, possiamo evitare un'ondata più grande a New York City".