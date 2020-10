Covid, scienziati Gb 'a caccia' del virus nelle acque reflue del Paese

(Fotogramma)

Dall'inizio di luglio, gli scienziati britannici alle prese con la pandemia di coronavirus sono stati coinvolti in un lavoro investigativo molto inverosimile. Ogni due giorni, scrive il Daily Mail, hanno prelevato campioni di acque reflue da 44 dei più grandi impianti di depurazione del Regno Unito per studiare un particolare componente: ciò che esce dai bagni.

L'acqua di scarico è l'acqua utilizzata proveniente da lavandini, docce e Wwc domestici ed è contaminata da qualsiasi cosa, dai saponi e prodotti chimici, fino agli avanzi di cibo e alle feci umane. Ogni giorno, miliardi di galloni di esso vengono pompati dalle fognature agli impianti di trattamento, dove vengono depurati e rilasciati di nuovo in fiumi e torrenti.

Ora emerge che testare le acque reflue prima che vengano pulite potrebbe contenere il segreto per evitare ondate di Covid-19, consentendo agli scienziati di individuare i focolai locali con giorni, forse anche settimane, prima che compaiano nelle cifre ufficiali. Questo perché quasi tutte le persone infettate dal virus ne perdono minuscole tracce genetiche nei loro rifiuti, anche se non sviluppano nessuno dei sintomi, come mal di testa, febbre, stanchezza, tosse, grave mancanza di respiro o perdita dell'olfatto e del gusto.

Utilizzando procedure di test all'avanguardia, gli scienziati nel Regno Unito (oltre a Stati Uniti, Italia, Francia e Paesi Bassi) sono ora in grado di rilevare anche la più piccola quantità di materiale genetico del virus nelle acque reflue non trattate.

Il governo ha riconosciuto il potenziale di questo sistema di allerta precoce e, durante l'estate, ha ordinato all'Agenzia per l'ambiente di avviare controlli regolari presso importanti impianti di trattamento in tutta l'Inghilterra, che coprono quasi il 30% della popolazione. Nei prossimi mesi, si prevede che raddoppierà fino a oltre il 60% man mano che i test sulle acque reflue verranno estesi ad altre aree.

I risultati dell'esperimento - che mostreranno quanto siano accurati i test sulle acque reflue nel riflettere il tasso di coronavirus rispetto ai tassi noti - dovrebbero essere annunciati entro i prossimi due mesi. I ricercatori coinvolti nello studio sono convinti che sia uno dei modi migliori per stare un passo avanti a un virus che finora ha infettato più di 500.000 persone e provocato oltre 42.000 vittime in Gb.

"Praticamente chiunque sia stato infettato da Covid-19 rilascia frammenti genetici del virus nella loro cacca'', afferma il dott. Andrew Singer, scienziato senior presso il Centro di ecologia e idrologia del Regno Unito con sede presso l'Università di Oxford, a cui è stato assegnato un finanziamento governativo di 1 milione di sterline a luglio per sviluppare le procedure di test. "Se sei infetto, ogni grammo di materia fecale può contenere circa dieci milioni di particelle del materiale genetico del virus e più virus porti nel tuo corpo, più ne hai nei rifiuti", dice, spiegando che "siamo in grado di rilevare se solo una persona su 100.000 nella popolazione locale è infetta da Covid-19, anche se non presenta sintomi".

"I risultati dei test effettuati dall'Agenzia per l'ambiente possono essere modificati in sole 48 ore, mentre le procedure attuali mostrano focolai solo dopo una settimana circa. Questo è importante perché significa che gli scienziati possono cercare cambiamenti in presenza del virus nelle acque reflue molto più rapidamente, per vedere se i tassi di infezione stanno aumentando o diminuendo nell'area locale."

"Campionando le acque reflue in diverse parti della rete fognaria, possiamo restringere gradualmente un'epidemia ad aree geografiche più piccole e indirizzare rapidamente gli interventi, come i blocchi locali, nelle aree a maggior rischio di diffusione dell'infezione", conclude Singer.