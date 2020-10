Covid, Johnson prepara le nuove misure

(Afp)

Il premier britannico Boris Johnson ha in programma una conferenza telefonica con i membri del suo gabinetto, mentre si prepara ad introdurre un nuovo regime di restrizioni a tre livelli per contrastare i casi di coronavirus in costante aumento nel paese.

Il primo ministro è pronto a dettagliare il nuovo sistema, con misure previste per costringere pub e ristoranti a chiudere in gran parte del nord dell'Inghilterra e obbligare milioni di persone a rispettare il 'distanziamento sociale' sia a casa che all'esterno.

Fonti citate dal Guardian suggeriscono che il livello più alto di restrizioni vieterà anche le riunioni tra familiari e congiunti, il che potrebbe colpire milioni di persone che vivono in aree con un'alta concentrazione di casi di Covid-19 in tutta l'Inghilterra.

Secondo un parlamentare laburista, l'empatia e lo spirito comunitario creati nei primi giorni del 'lockdown' rischiano di essere minati da un calo di fiducia dei cittadini nei confronti di politici e nella gestione della crisi da parte del governo.